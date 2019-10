Lazio, accade oggi: 19 anni fa la tripletta di Lopez in Champions – VIDEO

Accade oggi, momento nostalgia per i tifosi della Lazio: 19 anni fa, il 25 ottobre 2000, Claudio Lopez siglava una tripletta allo Shakhtar

Attenzione a non commuovervi troppo. Esattamente 19 anni fa, il 25 ottobre 2000, il “Pjojo” Lopez realizzava una tripletta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Per la cronaca: la Lazio, momentaneamente in svantaggio, vinse quella partita per 5-1 grazie anche alle reti di Favalli e Veron. Ecco di seguito il video di quella serata pubblicato sui canali social di SkySport: