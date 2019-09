Lazio, Andrè Anderson a rischio esclusione dalla lista UEFA

Andrè Anderson rischia l’esclusione dalla liste UEFA: l’elenco dei nomi dei giocatori convocabili in Europa League

La Lazio non è riuscita a piazzare gli esuberi. La cessione last minute di Wallace non semplifica le cose ad Inzaghi che oggi dovrà presentare la lista UEFA, con i nomi dei giocatori convocabili in Europa League. 24 posti da riempire ed un sacrificato. 24 tasselli da occupare con 3 giocatori provenienti dal settore giovanile (Cataldi, Guerrieri e Armini), 5 italiani (Acerbi, Lazzari, Parolo, Immobile e Strakosha, considerato tale in quanto cresciuto nel vivaio biancoceleste) e 16 liberi. Stando a quanto si legge sulle colonne del Corriere dello Sport e conti alla mano, a rischiare l’esclusione è Andrè Anderson: il brasiliano dovrebbe far compagnia a Lukaku e Durmisi. Per il belga è un’esclusione momentanea dettata dai problemi fisici del giocatore, potrà esere inserito a Febbraio: l’ex Betis invece è stato messo ai margini per scelta tecnica.