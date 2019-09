Calciomercato Lazio, Wallace: «Sono motivato, sarà un’ottima stagione!»

Fortuna Wallace ha lasciato la Lazio. Il difensore ha già svolto le visite mediche con il Braga e rilasciato le prime dichiarazioni

Wallace torna al Braga. Poco prima del gong finale del calciolmercato, la Lazio ha trovato l’accordo con la società portoghese, per il difensore brasiliano: prestito con diritto di riscatto, questa la formula alla base dell’operazione. Per il giocatore è un ritorno alle origini, qui infatti ha militato due anni prima dell’esperienza Monaco, oltre ad essere un’occasione per rilanciarsi. Si è già sottoposto alle visite mediche e ai media lusitani ha affidato le sue prime parole: «Sono molto motivato, ci sono tutte le condizioni perché vada bene. È un anno di prestito e so che sarà un’ottima stagione per me qui al Braga. Ho avuto molte offerte in questa sessione di mercato, anche dall’Inghilterra, ma non è andata a buon fine. Oggi però la Lazio ha trovato l’accordo con il Braga e tutto si è risolto».