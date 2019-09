Raul Moro è l’ultimo colpo del calciomercato della Lazio. Il ragazzo arriva dal Barcellona B e si aggregherà con la Primavera

Raul Moro Prescoli, o semplicemente Raul Moro, è l’ultimo colpo del calciomercato della Lazio. Arrivato dal Barcellona B con lo scorrere degli ultimi granelli di sabbia della clessidra, il giocatore è un vero e proprio colpo di prospettiva: classe 2002, fisico agile e dotato di grande rapisità, è un esterno bravo anche nell’uno contro uno, già nel giro della Nazionale spagnola Under 17. Come riportato dal Corriere dello Sport, la speranza è che possa tracciare lo stesso percorso fatto da Keita, il ragazzo infatti si aggregherà con la Primavera con la speranza di vestire la maglia della prima squadra.

Dopo le visite mediche programmate per la giornata di oggi, verrà ufficializzata l’operazione.