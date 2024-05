Lazio ’74, Garlaschelli: «Il primo gol in Serie A è quello che mi ricordo meglio. Su Chinaglia…». Le parole dell’ex giocatore

I ricordi biancocelesti di Renzo Garlaschelli. L’ex attaccante della Lazio, campione d’Italia nel ’74, ha parlato durante l’evento Diario di un sogno. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Il primo gol in Serie A è quello che mi ricordo meglio. Se era contento Giorgio quando segnavo? Insomma (ride, ndr). Ringrazio il presidente Lotito perché ci ha regalato una serata splendida, siamo tornati 50 indietro. Ai tifosi dico: ma dopo 50 anni ancora siamo qua? Ma dico basta! (ride, ndr). Giorgio? Doveva far gol anche in allenamento, era uno di quelli che quando crossava doveva anche segnare. Frustalupi? Era l’unico giocatore vero arrivato quegli anni alla Lazio ».