Lazio, Scarpa d’Oro: Immobile raggiunge quota 35 gol, 433 lo celebra così

Ciro Immobile fa 35. Contro il Brescia, l’attaccante biancoceleste segna la rete che gli permette di scavalcare Lewandowski. 433 lo celebra sui social

Un altro gol per la Lazio. Un altro gol per la classifica marcatori. Immobile sfida ogni record: è una macchina e non ha alcuna intenzione di fermarsi, soprattutto adesso che sta riscrivendo la storia del club e quella del calcio internazionale. Non gli è bastato diventare il miglior marcatore italiano, adesso è pronto a riportare nel Bel Paese anche quel riconoscimento che manca da anni: la Scarpa d’Oro.

Dopo il testa a testa con Lewandowski, Ciro è riuscito a riprendersi la vetta della classifica e godersela in solitaria, beffando Andrenacci. Sono 35 le reti segnate in questa stagione, numeri impressionanti che non passano inosservati neppure all’estero: sui social, infatti, è la pagina 433 a celebrare il bomber biancoceleste.

Immobile è stato ritratto con una tunica da senatore romano e il Colosseo sullo sfondo, tutto avvolto in un alone dorato: come il premio con cui presto sarà insignito.