La difesa della Lazio fa acqua da tutte le parti: il dato

Contro l’Udinese è salita a 16 la quota dei gol subiti in stagione della Lazio. Un dato preoccupante, ma non solo. Come riporta Lazio Page, è il il peggiore dell’era Lotito. Per trovarne uno peggiore bisogna risalire al 1983/84 (17).