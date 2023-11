Lavoro a parte per Romagnoli: le ultime da Formello per quanto riguarda le condizioni del centrale

Giornata di rifinitura in casa Lazio, nella giornata che anticipa il match di campionato contro la Salernitana di domani.

Novità sulle condizioni di Alessio Romagnoli, che ha saltato l’allenamento in gruppo, per dedicarsi ad una serie di allenamenti individuali. Il centrale potrà stringere i denti per vestire una maglia da titolare domani.