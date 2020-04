LAVAGNA TATTICA – Un dato esprime la crescita di Jony

Dopo un inizio molto difficile, Jony si è inserito sempre meglio nella Lazio di Inzaghi. Si tratta del principale crossatore della Serie A

Dopo primi mesi estremamente difficili, Jony è diventato una pedina sempre più utile per la Lazio di Inzaghi. Tant’è che stato lui a sostituire Lulic nelle settimane prima dello stop. Lo spagnolo si è dovuto adattare al 352, visto che in Liga giocava soprattutto come esterno alto.

Va segnalato come Jony sia, in media, il giocatore che in Serie A crossa di più. I dati sono eloquenti: effettua in media 10.6 cross per 90′. Ne azzecca 3.3 e ne sbaglia 7.3. Dopo Valdifiori, Jony è anche il primo giocatore del campionato per passaggi chiave che arrivano da situazioni di cross, 1.8 per 90′. Insomma, pur con i suoi limiti, è un importante generatore di occasioni per la squadra.