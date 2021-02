L’aquila è tornata a volare: questa Lazio fa paura a tutti

L’aquila biancoceleste sembra tornata quella del pre-lockdown: nessun traguardo è precluso con questa continuità di rendimento

L’aquila è tornata: la Lazio è tutta un’altra squadra dalla vittoria nel derby del 15 gennaio. I capitolini sembrano essersi sbloccati mentalmente tornando a giocare spensierati come accadeva nello scorso campionato prima dell’interruzione per la pandemia.

Al netto dell’inciampo in Coppa Italia contro l’Atalanta, i biancocelesti hanno cominciato a macinare punti e vittorie in campionato, vendicando proprio a Bergamo l’eliminazione subita in coppa. Inutile porsi dunque obiettivi precisi: meglio vivere alla giornata e pensare partita per partita. Questa Lazio ha dimostrato di non temere nessuno.