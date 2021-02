L’appello di Koeman: «Calendario che uccide i giocatori, così non va»

Ronald Koeman fa una precisazione sul calendario di questa stagione pieno di impegni: ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Barcellona

Ronald Koeman parla del calendario di questa stagione in conferenza stampa alla vigilia di Betis-Barcellona.

«Momento difficile per i grandi club per il numero delle partite . Devi comunicare con i giocatori per sapere come stanno e a volte è possibile concedere un po ‘di riposo. Lo abbiamo già fatto e lo faremo di sicuro in futuro. Dobbiamo aiutare i giocatori. Si spera che FIFA e UEFA pensino ai giocatori per ridurre il numero di partite. È troppo e questo programma uccide i giocatori, ma non sono il primo a parlarne. Dobbiamo fermare questa situazione. Ci sono molte lesioni da usura e viaggio».