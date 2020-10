La settimana da favola per Milinkovic: il Sergente si è fatto conoscere da Haaland

Una settimana da incorniciare per il Sergente.

Sergej Milinkovic-Savic in grande spolvero, prima con la Lazio – sempre contro l’Inter, sua vittima preferita – e poi finalmente con la nazionale. Dopo la rete alla banda di Conte, il numero 21 biancoceleste ha incantato con la casacca numero 20 della Serbia, che ha trascinato in Nations League stendendo la Norvegia da subentrato. Sergej ha preso il posto del neroverde Djuricic e ha realizzato la doppietta decisiva per la selezione. Dopo un tap-in semplice semplice, Milinkovic ha trovato la prodezza, un pallonetto in diagonale che è stato il preludio ad un’esultanza sfrenata. Mister Inzaghi spera che il serbo possa essere in forma strepitosa anche per la Champions League. Al debutto c’è il BVB di Haaland, avanti norvegese che Sergej ha già battuto.