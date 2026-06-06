La Lazio prende l’attaccante dalla Premier: fa tutto Mendes

L’estate della Lazio si è infiammata ben prima dell’apertura ufficiale della sessione di trasferimenti, trascinando l’ambiente in una spirale di contestazioni che rischia di compromettere irreparabilmente la prossima stagione di Serie A.

La decisione estrema del tifo organizzato, che ha comunicato ufficialmente la volontà di disertare in massa la campagna abbonamenti e di non presenziare alle gare casalinghe, rappresenta un colpo durissimo per le casse e per l’immagine del club capitolino.

In questo clima di profonda frattura societaria, il presidente Claudio Lotito sembra destinato ad affrontare l’ennesima campagna acquisti all’insegna della massima austerità, delineando i contorni di un vero e proprio mercato a saldo zero.

Si tratta di una prospettiva decisamente complessa per Gennaro Gattuso, chiamato a raccogliere la pesante eredità tattica lasciata da Maurizio Sarri, il quale appena un anno fa si era scontrato con le medesime insidie gestionali e finanziarie.

Eppure, proprio quando l’orizzonte sembra farsi più cupo per i colori biancocelesti, uno spiraglio di luce potrebbe aprirsi grazie alle fitte reti relazionali che dominano il panorama calcistico internazionale.

La carta a sorpresa risponde al nome di Jorge Mendes, potentissimo procuratore sportivo che cura direttamente gli interessi dell’attuale tecnico calabrese. Sfruttando questa solida corsia preferenziale, l’agente lusitano sarebbe al lavoro nell’ombra per regalare alla piazza romana un autentico colpo a sensazione proveniente direttamente dai campi della Premier League.

Un rinforzo capace di riaccendere parzialmente le speranze di una tifoseria attualmente disillusa e sul piede di guerra.

Pablo Felipe alla Lazio, ci pensa Mendes: Gattuso approva

Il profilo individuato per risollevare le sorti del reparto offensivo romano è quello di Pablo Felipe, talentuoso centravanti classe 2004 attualmente di proprietà del West Ham United.

La dolorosa retrocessione subita dai londinesi al termine dell’ultima stagione britannica ha scatenato un inevitabile terremoto tecnico ed economico, costringendo la dirigenza d’oltremanica a rivedere drasticamente i propri piani e ad aprire alla cessione dei pezzi più pregiati con sconti considerevoli sul cartellino.

Questa contingenza rappresenta un’occasione d’oro per la Lazio, pronta ad approfittare del deprezzamento di un atleta acquistato dagli inglesi solamente nel mese di gennaio per l’importante cifra di 25 milioni di euro.

Pablo Felipe alla Lazio, ci pensa Mendes: Gattuso approva – Lazionews24.com (foto: profilo IG Pablo Felipe)

Il ventiduenne, in possesso della doppia cittadinanza portoghese e brasiliana, aveva letteralmente stregato gli osservatori europei durante la prima metà della stagione calcistica vestendo la maglia del Gil Vicente in Liga Portugal, mettendo a referto la bellezza di 10 reti in sole 13 presenze ufficiali.

Il successivo salto nell’incredibile intensità atletica del calcio inglese si è rivelato fisiologicamente più ruvido per Pablo Felipe: trascinato dalla profonda crisi di gioco della propria squadra, il giovane attaccante ha racimolato 14 apparizioni nel massimo campionato britannico senza riuscire a gonfiare la rete, limitandosi a fornire 1 prezioso assist ai compagni.

Nonostante un semestre di fisiologico appannamento, il suo potenziale tecnico e fisico resta indiscutibile. Un approdo nel nostro campionato, orchestrato dalle sapienti mani di Jorge Mendes, potrebbe offrire a Gennaro Gattuso un terminale offensivo dinamico e affamato di riscatto, pronto a consacrarsi definitivamente sui palcoscenici italiani.