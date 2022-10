Dopo la rete alla Fiorentina Ciro Immobile ha raggiunto quota 188 gol in Serie A: la Lazio lo esalta sui propri profili social

Con la rete di ieri sera alla Fiorentina Ciro Immobile ha raggiunto quota 188 gol in Serie A appaiando in classifica tre mostri sacri come Del Piero, Gilardino e Signori.

La Lazio ha voluto celebrare il proprio bomber sul proprio profilo Instagram: