La Lazio e il fattore Olimpico: in Europa è un vero e proprio fortino

La Lazio ospiterà giovedì il Midtjylland in Europa League, gara decisiva per il passaggio del turno: l’Olimpico vero e proprio fortino

La Lazio si appresta ad affrontare il Midtjylland giovedì pomeriggio in una gara praticamente decisiva per il possibile passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale.

I biancocelesti di Sarri possono contare sul fattore Olimpico, un vero e proprio fortino in Europa negli ultimi tre anni. Tra Europa League e Champions League infatti solo il Bayern Monaco, nella stagione 2020-2021, si impose per 4-1. Per il resto in quella edizione arrivarono le vittorie contro Borussia Dortmund e Zenit San Pietroburgo (doppio 3-1) e il pari con il Bruges (2-2). Nella stagione 2021-2022 in Europa League invece vittoria contro la Lokomotiv Mosca (2-0) e pareggi con Marsiglia (0-0), Galatasaray (0-0) e Porto (2-2). In questa edizione al momento è arrivato il rotondo successo con il Feyenoord per 4-2 e il pareggio per 2-2 con lo Sturm Graz.