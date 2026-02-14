Krstovic nel post partita: «Volevamo i tre punti! Non mi interessa non aver segnato, penso già alla Champions»

Nikola Krstovic, attaccante dell’Atalanta, ha parlato nel post partita del match della 25a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Nikola Krstovic, attaccante dell’Atalanta, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico giocato contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

SPIRITO VINCENTE – «Il messaggio è arrivato con questi 3 punti, vogliamo andare più in alto. Adesso siamo meno quattro, speriamo bene. C’è un spirito molto buono, secondo me siamo un gruppo fenomenale. Lavoriamo ogni giorno tanto e vogliamo andare avanti».

LAVORO DI SQUADRA – «Prima gioc per la squadra e dopo arrivano gol, perché importante per me che vinca la squadra: giochiamo bene, dopo arriveranno i gol. Oggi non ho fatto gol, non mi interessa, l’importante erano i 3 punti, era una partita importante per noi».

INTENSITÀ E SACRIFICIO – «Giochiamo 90 minuti, ci sono state tanti azioni, manca pochissimo. Il terzo gol sarebbe stato importante perché negli ultimi 10 minuti abbiamo giocato con un giocatore in meno. Abbiamo tanta fiducia, tanto spirito, energia, tutto. Ora ci sono solo due giorni per recuperare e andiamo a dormire per vincere in Champions».

DUELLO CON LAUTARO – «No ti giuro non mi interessa, adesso mi interessa solo giocare buono per squadra e i gol arriveranno. Il mio lavoro è importante per la squadra perché noi andiamo a pressare tanto».

