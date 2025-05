Krstovic Lazio, il centravanti del Lecce nel mirino di Fabiani come prossimo acquisto biancoceleste: i dettagli - Lazio News 24

Condividi via email

Krstovic Lazio, Fabiani valuta se affondare il colpo per il centravanti montenegrino: ecco il punto sul colpo biancoceleste

Uno dei giocatori che hanno sorpreso di più in questa stagione di Serie A è dio certo l’attaccante del Lecce. Krstovic Lazio potrebbe essere una suggestione molto interessante in quanto l’attaccante ha partecipato alla maggior parte delle reti della propria squadra dimostrando grandi abilità e duttilità.

Per questa ragione, stando a quanto riportato da Il Messaggero, la società capitolina starebbe valutando di acquistare l’attaccante giallorosso in seguito ad un eventuale cessione del Taty Castellanos, molto corteggiato in questo periodo.