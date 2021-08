Kostic Lazio, dalla Germania: «Nessun accordo tra le parti»

Kostic Lazio: si tratta a oltranza. Le ultime che arrivano direttamente dalla Germania sulla trattativa tra i biancocelesti e l’Eintracht

Non ci sono dubbi: è Kostic il nome scelto dalla Lazio per rinforzare la batteria degli esterni a disposizione di mister Sarri. I biancocelesti avrebbero alzato l’offerta, ma le ultime che arrivano dalla Germania parlano di un accordo che ancora non c’è.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, l’Eintracht non avrebbe ancora dato il via libera al trasferimento del suo calciatore. A poco più di due giorni dalla fine del mercato, la fase della trattativa è comunque a dir poco cruciale.