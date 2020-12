Kluivert: «A Roma deluso, papà d’accordo sulla scelta di andar via»

L’ex attaccante giallorosso spiega i motivi del suo addio alla Roma. Prima della scelta decisivo un consulto con il padre Patrick

Justin Kluivert è tornato a parlare del suo periodo alla Roma. Il giocatore, ora tra le fila del Lipsia, ha spiegato le motivazioni del suo addio ai colori giallorossi, a Redbull.com

«Il primo anno a Roma non è stato facile, mi sono dovuto adattare ma sentivo che il meglio sarebbe arrivato il secondo anno. Nonostante gli infortuni, è andata bene: ho segnato 7 gol. Dopo lo stop per il Covid ho giocato sempre meno, restando molto deluso, pensavo che le cose sarebbero andate meglio più avanti, ma così non è stato. In estate avevo diverse offerte e ho accettato subito quella del Lipsia, parlandone con papà anche lui è stato d’accordo con la mia scelta di andare via».