Keita Balde, le parole dell'ex Lazio sulla Kings League

Keita Balde, l’ex biancoceleste ha rilasciato una curiosa intervista sul torneo calcistico del momento promuovendo un ex aquilotto

Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha parlato Keita Balde, il quale rilascia una curiosa intervista sulla Kings League torneo in voga per quanto riguarda il calcio. L’ex biancoceleste sul torneo e non solo rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – Un pensierino a diventare presidente di una squadra lo farei. Mettere in campo i giocatori che hanno giocato con me nel settore giovanile senza arrivati in Serie A, ma che comunque sono forti. Magari qualche giocatore spagnolo, ma non lo dico perché altrimenti me lo rubano (ride, ndr). Quando ho tempo guardo ogni tanto le partite, ora guarderò più spesso le partite italiane, prima mi concentravo soprattutto su quelle spagnole. La Kings League sta crescendo. Qui vedrei bene un fuoriclasse, Ravel Morrison: giocava con me alla Lazio, è il primo giocatore che chiamerei per questo tipo di partite. Con giocatori come lui riesci a creare squadre complete