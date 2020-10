Thomas Strakosha non è stato impiegato nel match tra Albania e Kazakistan di oggi, gara terminata 0-0.

Termina a reti bianche il match tra Kazakistan ed Albania, valido per il Gruppo C della Nations League. Neanche panchina per Thomas Strakosha: a difendere i pali della Nazionale allenata da Edy Reja è stato l’ex Lazio Etrit Berisha. Il portiere della Lazio, come figura dalle formazioni ufficiali, non era neanche in panchina.