Daichi Kamada alla Lazio, manca solo l’ufficialità. Quale numero di maglia sceglierà il centrocampista ex Eintracht?

Kamada non potrà indossare la 15 che aveva all’Eintracht perché già occupata da Casale. La 8 e la 9 già vestite in Nazionale sono di Marcos Antonio e Pedro. Le scelte più probabili in questo momento sono il 24, che ha usato al Sagan Tosu in Giappone, o il 40, primo numero in Germania.