Kamada, rosso shock per l’ex Lazio con il Crystal Palace: grossa squalifica per lui

Brutta espulsione per l’ex Lazio Daichi Kamada in Premier League: il giapponese si prende anche una lunga squalifica per l’intervento su Tete

Non sta andando come sperava l’esperienza di Daichi Kamada al Crystal Palace. Il centrocampista giapponese, dopo l’addio alla Lazio in estate, è volato in Inghilterra, ma nell’ultima giornata contro il Fulham è andata come peggio non poteva.

Daichi Kamada gets sent off with a straight red card for a horror high-tackle on Fulham's Kenny Tete. 🫣🟥 Marc Guehi was already forced to play in midfield today, and with Kamada now suspended for the next three games – Crystal Palace face a major midfield crisis. 😬 pic.twitter.com/UtHbbEJ01h — talkSPORT (@talkSPORT) November 9, 2024

Non solo la sua squadra ha perso, ma ha anche lasciato i compagni in dieci per un intervento bruttissimo su Tete. Cartellino rosso diretto e squalifica per le prossime tre giornate di Premier League.