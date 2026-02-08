Juventus Lazio, la vittoria esterna manca da tanti anni: numeri e precedenti

Juventus Lazio, la squadra di Maurizio Sarri proverà ad ottenere una vittoria che a Torino non arriva da tanto tempo. Tutte le statistiche

Oggi la Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata in una sfida importante contro la Juventus di Luciano Spalletti, in quello che si preannuncia come un incontro cruciale per entrambe le squadre.

La Lazio, che sta cercando di risalire la classifica, non vince in trasferta contro i bianconeri dal lontano 2019. L’ultimo successo esterno risale al 22 dicembre di quell’anno, quando i biancocelesti trionfarono nella finale di Supercoppa Italiana, battendo la Juventus 3-1 all’Al-Awwal Park di Riad.

La Lazio non vince a Torino dal 2017

La Lazio non ha mai vinto in casa della Juventus dal 14 ottobre del 2017, una vittoria storica in campionato, dove i biancocelesti si imposero per 2-1 allo Stadium. Da quel momento, le sfide tra le due compagini sono state sempre in favore dei bianconeri, che hanno vinto molti degli ultimi precedenti.

Sarri vuole rompere il digiuno a Torino

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è consapevole dell’importanza di questa sfida e della necessità di ottenere un risultato positivo in un campo storicamente difficile. La Juventus di Spalletti arriva da un buon momento di forma e si preannuncia una battaglia tattica tra i due tecnici. Sarri cercherà di sfruttare la voglia di riscatto della sua squadra per tentare di sfatare il tabù che dura ormai da più di cinque anni.

