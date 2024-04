Juventus-Lazio, tifosi biancocelesti in silenzio nel settore ospiti e prime file deserte: la situazione

Juventus-Lazio, i tifosi biancocelesti sono rimasti in silenzio durante la gara dello Stadium e le prime file sono vuote: il motivo

Non cambia ancora il parziale della semifinale d’andata di Coppa Italia, con Juventus-Lazio ancora ferme sullo 0-0. A tenere banco però è la situazione nel settore ospiti, con buona parte dei tifosi presenti rimasti in totale silenzio. Il motivo dello sciopero riguarderebbe il fatto che agli stessi tifosi arrivati da Roma non sono state fatte entrare né bandiere, né striscioni, tra cui quello in ricordo di Gabriele Sandri al quale sono stati dedicati un paio di cori all’inizio del match.

Gli Ultras Lazio ha deciso di restare fuori dall’impianto e di lasciare le prime file vuote.