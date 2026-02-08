News
Juventus Lazio, manca pochissimo alla sfida! Il dietro le quinte dello spogliatoio biancoceleste – FOTO
Juventus Lazio, manca pochissimo alla sfida della 24a giornata di Serie A in programma all’Allianz Stadium alle 20.45
Il conto alla rovescia è terminato. Questa sera, alle 20:45, l’Allianz Stadium si accende per la sfida della 24a giornata di Serie A tra Juventus e Lazio. Non è solo una classica del calcio italiano, ma un crocevia fondamentale per le ambizioni della formazione biancoceleste, decisa a dare un segnale forte al campionato proprio in casa di una delle grandi favorite.
La missione di Sarri per la Lazio
Dopo un periodo di alti e bassi, la squadra guidata da Maurizio Sarri scende in campo con un obiettivo chiaro: conquistare la seconda vittoria consecutiva. Un successo a Torino permetterebbe alla formazione biancocoleste di rilanciarsi definitivamente in classifica, trovando quella continuità necessaria per svoltare una stagione fin qui complessa. Il tecnico toscano ha lavorato meticolosamente sui dettagli tattici per imbrigliare la manovra dei padroni di casa.
Il video esclusivo della Lazio infiamma i social
A scaldare l’atmosfera ci ha pensato direttamente il club capitolino attraverso i propri canali digitali. Come riportato dal profilo ufficiale del club, la Lazio ha pubblicato su Instagram un’emozionante gallery “dietro le quinte” dello spogliatoio.
