Juventus Lazio, Sarri punta su Cataldi contro i bianconeri! Ecco i dettagli

Juventus Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri punta molto sul suo numero 32 per la sfida dell’Allianz in programam stasera

Il posticipo della 24a giornata di Serie A accende le luci dell‘Allianz Stadium. Questa sera, alle 20:45, la sfida tra Juventus e Lazio non sarà solo un incrocio cruciale per l’Europa, ma un duello di nervi e strategia. Se da un lato i bianconeri cercano conferme, dall’altro Maurizio Sarri sembra aver già individuato l’uomo capace di spostare gli equilibri.

Danilo Cataldi: il talismano di Sarri

Il fulcro della manovra biancoceleste sarà Danilo Cataldi. Come evidenziato dall’edizione romana de Il Messaggero, il numero 32 è ormai un titolare inamovibile nello scacchiere tattico capitolino. La sua capacità di dettare i tempi di gioco sarà fondamentale per arginare la pressione dei padroni di casa, oggi guidati da Luciano Spalletti.

Il precedente d’oro di Cataldi contro i bianconeri

Perché proprio lui? La scelta di puntare sul duttile centrocampista biancoceleste affonda le radici in un ricordo indelebile. La fonte sottolinea come il giocatore abbia già lasciato il segno contro la Juventus nel 2019, siglando un gol pesantissimo durante la finale di Supercoppa. Quella prodezza rappresenta ancora oggi un monito per la difesa di Torino e un’iniezione di fiducia per lo spogliatoio laziale.

Le chiavi del centrocampo affidate a Cataldi

Con la sua titolarità ormai certa, Danilo Cataldi dovrà guidare il reparto mediano con personalità. In una gara che si preannuncia bloccata, la sua visione di gioco e il suo feeling con il gol nei big match potrebbero rivelarsi l’asso nella manica di Sarri per tentare il colpaccio esterno.

