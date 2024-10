Juventus Lazio, Motta vs Baroni: numeri opposti per le due squadre

Juventus Lazio sarà la sfida tra i due allenatori che fino a questo momento hanno fatto registrare numeri diversi sui gol fatti e subiti

Juventus e Lazio occupano la stessa posizione in classifica, terze a pari merito (avanti i bianconeri per differenza reti) a quota 13 punti. C’è però un dato che distanzia molto le due squadre: quello relativo ai gol subiti e anche quello dei gol fatti.

La squadra di Baroni infatti ha già incassato 10 reti (1,42 a partita) senza mai tenere inviolata la porta di Provedel. D’altra parte gli uomini di Motta hanno subito una sola rete (su rigore), collezionando un totale di 6 clean sheet.

I gol fatti sorridono ai biancocelesti, 14 totali (2 di media a gara), sono andati a segno in ogni turno di campionato fino ad ora. Sono 10 invece le marcature della Vecchia Signora, che in tre uscite su sette non ha trovato la via del gol.