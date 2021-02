Juventus, Bonucci out 20 giorni per infortunio. Torna contro la Lazio?

Le ultime sull’infortunio di Leonardo Bonucci, che costringerà il difensore a saltare il Porto stasera. Potrebbe tornare contro la Lazio

Leonardo Bonucci è stato convocato da Pirlo per il match di stasera contro il Porto, ma di fatto non sarà disponibile. Per il difensore si prospetta uno stop di almeno 20 giorni a causa di un infortunio muscolare rimediato prima del match contro il Napoli. Ma quali gare salterà?

Sicuramente il Porto stasera, poi Crotone, Verona e Spezia. La speranza è di riaverlo a disposizione per l’importante gara del 6 marzo contro la Lazio all’Allianz Stadium.