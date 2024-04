Juve, Vlahovic: «Semifinale contro la Lazio? Si vede già lo stile Tudor». Le parole del giocatore bianconero

Lunga intervista di Dusan Vlahovic ai microfoni de L’Equipe. Tra i tanti temi toccati, l’attaccante ha detto la sua anche sulla prossima sfida di Coppa Italia della Juve contro la Lazio. Queste le sue parole.

PAROLE– «Semifinale contro Tudor? Le gare contro le sue squadre sono sempre faticose. Sono aggressivi e concedono poco. Si vede già lo stile Tudor alla Lazio. Sarà dura nonostante il vantaggio per 2-0. Qualificazione in Champions e vittoria della Coppa Italia a fine stagione? Sarebbe bello riuscire a raggiungere entrambe le cose, ma non potremmo essere pienamente soddisfatti. Questa è la mentalità di questo club e l’esigenza della sua storia. Avevamo anche la possibilità di lottare per il titolo, a un certo punto non eravamo lontani. Ma essere in lotta a febbraio non significa niente, non conta. I rimpianti sono inevitabili, ma c’è ancora tanto da giocare ».