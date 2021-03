Juve, un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato

Un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra della Juve: il comunicato ufficiale bianconero sulla positività riscontrata

Nuova positività al Covid-19 nel gruppo squadra della Juventus, che non riguarda però un calciatore della rosa di Pirlo. Lo specifica la società bianconero attraverso un comunicato sul sito ufficiale.

«Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra».