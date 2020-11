Napoli, respinto il ricorso per il match contro la Juventus.

La Corte sportiva d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli sulla vicenda della partita con la Juventus.

«La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre», si legge nella nota della Figc.

«Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus».