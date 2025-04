Condividi via email

Juve, finito l’effetto Tudor? Ecco le pagelle dei quotidiani all’ex Lazio dopo la sconfitta contro il Parma. I voti al tecnico

La Juve cade contro il Parma e l’effetto Tudor sembra essere già finito: squadra lenta e compassata. I bianconeri finiscono così al quinto posto dietro al Bologna e agganciati dalla Lazio. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Il gioco è abbastanza improvvisato e pazienza, ci può stare. Il problema è che la Juve sembra scarica: l’effetto Tudor è già svanito?».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Ci prova con Kolo Muani e Vlahovic, senza particolare costrutto. Si vede l’assenza di Yildiz, ma anche quella di Koopmeiners non è da meno. L’unica occasione ragionata arriva al primo minuto: tre cambi tardivi, a quattro dalla fine».

TUTTOSPORT 5 – «Una sconfitta che fa molto male perché la Champions adesso è a forte rischio. E per la prima volta si è visto un Tudor in modalità Thiago Motta: dalla panchina non è riuscito a trasmettere ai suoi grinta e aggressività».