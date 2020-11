Juve, ancora un americano a Roma: McKennie verso la titolarità

Dopo la panchina in Champions McKennie dovrebbe giocare titolare domani con la Lazio.

Andrea Pirlo è pronto a schierare dal primo minuto il nuovo arrivato. L’americano ha già assaggiato il terreno dell’Olimpico contro la Roma a fine settembre, e dovrebbe godere di un’altra chance contro la Lazio. Infatti il tecnico della Juventus dovrebbe tenersi in panchina per gettare nella mischia a gara in corso sia la qualità di Paulo Dybala che la velocità di Dejan Kulusevski, decisivo da subentrante già contro l’Hellas Verona. Sarebbe la seconda volta per l’americano a Roma.