Juve, Allegri punta la Coppa Italia: per il tecnico resta un obiettivo fondamentale: la situazione in vista della Lazio. Gli ultime aggiornamenti

Massimiliano Allegri è aggrappato all’obiettivo Champions League e alla Coppa Italia. Senza il ritorno nella massima competizione europea, sarebbe fallimento e addio sicuro a fine stagione.

Da altre parti ci sarebbero già gli estremi per un cambio di allenatore, riferisce La Gazzetta dello Sport, ma il tecnico è ancora saldo in panchina, con lo “scudo” del mega contratto. Dalla Lazio in poi si gioca il futuro alla Juve.