Jovicevic: «Questo pareggio contro la Lazio per noi è come se avessimo vinto»

Al termine della partita pareggiata all’Olimpico contro la Lazio, il tecnico del Ludogorets Jovicevic esterna a caldo le sue considerazioni in conferenza stampa

PAROLE – L’’idea iniziale è stata seguita durante tutta la partita. Durante la gara il Ludogorets ha cercato di difendersi bene e usare gli spazi, approfittare di quelli liberi per marcare i giocatori migliori della Lazio, come Marusic e altri giocatori di importanza primaria facendo una rotazione dei loro difensori. Questo ha apportato confidenza e buona immagine, per noi è come una vittoria

Siamo rimasti contenti del modo in cui abbiamo gestito la partita. Ci sono stati passaggi corti col portiere, la Lazio ha fatto fatica a pressare e prendere la palla. Questo è un successo per noi.

Siamo riusciti a giocare bene senza palla. Abbiamo messo in diffioltà la Lazio. Loro hanno molte risorse, quando giocano contro squadre come Monza e Atalanta si trovano di fronte difese che lavorano a uomo. Noi abbiamo voluto difenderci non uomo contro uomo e ne abbiamo giovato. Questo ci dà motivazione per continuare ancora così.

L’epicentro della nostra squadra è stato il centrocampo. Rigore? Non ho visto l’azione, quando lo vedrò darò un giudizio.

Cambiano gli schemi a seconda della gara, la squadra ha sempre più confidenza e stasera siamo stati molto vicini alla vittoria. Sentivamo l’odore della vittoria e siamo sicuri che succederà.

Questa squadra mi piace ma la vera squadra del Ludogorets sarà quella futura. Siamo sulla strada giusta