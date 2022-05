Jony, le scuse ai tifosi dello Sporting Gijon: «Non ho dato nulla» – FOTO

Jony ha voluto chiedere scusa ai tifosi dello Sporting Gijon per non essere riuscito a incidere in questa sua avventura. Lo spagnolo ha comunque voluto ringraziare tutti con un post Instagram:

«Una stagione da dimenticare, per chiedere scusa a tutte le persone che sentono e vivono lo Sporting, un fallimento a livello collettivo e personale, dove gli obiettivi non sono stati raggiunti, e che dovrebbe servire per imparare e sapere che questo non potrà mai più accadere, perché lo Sporting è una GRANDE squadra e ha una STORIA alle spalle che va curata, sentita e rispettata. Mi scuso per non averti dato niente in questi 6 mesi, quando mi hai dato tutto, il senso di colpa e di fallimento che ho e che provo è enorme, ma se sono sicuro di qualcosa, è che lo restituirò a te e spero che succeda il prima possibile. Indossare questa maglia è motivo di ORGOGLIO, è una RESPONSABILITÀ e una SENSIBILITÀ. Spero di potermi divertire presto con te».