Zaccagni, l’arciere biancoceleste esulta sui social per la preziosa vittoria dell’Italia che rilancia la squadra di Spalletti

Missione compiuta per l’Italia di Spalletti, che grazie alla vittoria contro l’Ucraina dimentica la Macedonia e riparte in classifica nel girone di qualificazione. Uno dei protagonisti della partita è Zaccagni, il quale pubblica una stories dove esulta per i tre punti preziosi