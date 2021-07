Italia Spagna, le critiche a Immobile non influenzano Mancini: sarà titolare

Stasera Italia e Spagna si giocano l’accesso alla finale del campionato europeo a Wembley. Mancini dà ancora fiducia a Immobile

Non sono stati giorni facili per Ciro Immobile, massacrato da stampa e tifosi a causa della prestazione negativa contro il Belgio e all’episodio della simulazione in occasione del gol di Barella. Il centravanti, da sempre punzecchiato quando dalla maglia biancoceleste è passato a quella azzurra, resta comunque concentrato sulla sfida pesantissima tra Italia e Spagna di questa sera.

Il ct Roberto Mancini quasi certamente non si farà influenzare dalle critiche piovute sull’attaccante, e lo confermerà al centro dell’attacco a tre.