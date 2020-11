Italia, 22 gare utili di fila! Mancini-Evani imbattuti da 2 anni

L’Italia infila la ventiduesima: azzurri imbattuti da due anni

L’Italia di Roberto Mancini inizia a dare spettacolo. Gli Azzurri hanno centrato ieri sera la qualificazione alla UEFA NAtions League che si disputerà proprio nel Belpaese nel prossimo ottobre. Con la vittoria in Bosnia sono 22 i risultati utili consecutivi del duo Mancini-Evani. Dal 10 ottobre 2018 (sconfitta contro il Portogallo per 1-0, prima presenza di Manuel Lazzari in Azzurro) l’Italia ha saputo soltanto pareggiare o vincere, e quasi sempre a suon di prestazioni di pregevole fattura. 24 mesi senza sconfitta, e un piccolo record per Alberico Evani: il vice commissario tecnico ha collezionato tre vittorie in serie con Estonia (amichevole), Polonia e Bosnia, circostanze in cui l’Italia ha mantenenuto la porta inviolata e ha realizzato 8 reti, ottenendo tre successi.