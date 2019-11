Nazionale, Oddi: «L’Italia ha giocatori importanti, anche i giovani»

L’ex Lazio, Giancarlo Oddi, ha analizzato la gara dell’Italia contro la Bosnia e il moemento che sta vivendo la Nazionale azzurra

L’Italia ha archiviato con scioltezza anche la pratica Bosnia. La partita – data la qualificazione già centrata – era una formalità, ma la squadra si è presentata in campo con la voglia di non concedere sconti. A Radiosei, l’analisi dell’ex giocatore della Lazio, Giancarlo Oddi:

«Tutto facile ieri per l’Italia. La nazionale ha dei giocatori importanti, anche i giovani stanno crescendo bene. Una volta in certi paesi il calcio non esisteva, ora le cose sono diverse perché è diventato uno strumento per vivere. Ecco perché è difficile vincere sempre».