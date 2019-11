Nazionale, le probabili formazioni di Italia-Armenia

Nazionale, probabili formazioni di Italia-Armenia in programma lunedì sera alle 20:45

Con il 3-0 azzurro di ieri sera contro la Bosnia, l’Italia ha collezionato un’altra vittoria e rimane imbattuta. Per fare la decima servirà una buona Italia, quella che Mancini sta facendo girare da qualche partita. Quello di lunedì sera sarà l’ultimo match del girone J di qualificazione a Euro 2020. Grandi probabilità di vedere Immobile dal primo minuto e possibili opportunità per Chiesa a destra e per Insigne a sinistra. Zaniolo, Jorginho e Barella avranno la chance di giocare a centrocampo. Uno tra Acerbi e Bonucci dovrà fare spazio a Romagnoli. Di Lorenzo e Biraghi come terzini. Tra i pali ci sarà Sirigu al posto di Donnarumma.