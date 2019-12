Italia, Mancini: «Gruppo delineato ma mancano sei mesi per capire le condizioni degli attaccanti»

Italia, le parole del tecnico degli azzurri Roberto Mancini che parla del prossimo europeo che inizierà a giugno

Mancano ancora sei mesi all’inizio dell’Europeo del 2020 ma come è ovvio che sia questo è il primo pensiero del ct dell’Italia Roberto Mancini. Ecco le sue parole all’interno della trasmissione Radio Anch’io Sport

«Il gruppo è ormai delineato, ma è chiaro che se uscisse negli ultimi sei mesi un giovane straordinario, come il Paolo Rossi o lo Schillaci di turno, ci farebbe tanto piacere. Credo però sia difficile. Fortunatamente nelle dieci partite di qualificazione non abbiamo avuto grandi problemi in attacco. La squadra ha sempre giocato bene la fase offensiva e fatti tanti gol. Mancano sei mesi per capire le condizioni fisiche degli attaccanti».