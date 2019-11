Italia, Mancini chiede la chiusura anticipata della Serie A: i dettagli

Roberto Mancini, CT azzurro, vorrebbe fare una richiesta in ottica Europeo

Roberto Mancini, CT dell’Italia, vorrebbe fare una proposta davvero importante: chiudere anticipatamente la Serie A per prepararsi al meglio in vista dell’Europeo 2020. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa a cura di Radiosei, la strategia prevederebbe la fine del campionato anticipata di una settimana.

GLI ALTRI CAMPIONATI – Premier e Bundesliga chiuderanno rispettivamente il 17 e il 16 maggio: Inghilterra e Germania avranno quattro settimane per preparare l’Europeo. La Liga e la Ligue 1 chiuderanno lo stesso giorno della Serie A, ma la prima a scendere in campo, il 12 giugno, sarà proprio l’Italia.

LA STRATEGIA DEL MANCIO – Il CT vorrebbe concedere 5 giorni di vacanza prima del raduno a Coverciano. Se l’incontro della squadra avvenisse il 23 maggio, sarebbe possibile effettuare anche una settimana di ritiro in altura. Se la chiusura anticipata del campionato non dovesse essere concessa, allora tutto sarebbe posticipato al 30 maggio. Il 2 giugno Mancini presenterà la lista dei 23 giocatori. Se il programma ora stabilito non dovesse cambiare, la Nazionale avrebbe tempo di giocare una sola partita amichevole prima dell’Europeo.