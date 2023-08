Italia, dopo Mancini anche Oriali dice addio? Le ultime

Giorni agitati in casa Italia: dopo le dimissioni di Roberto Mancini potrebbe lasciare anche Lele Oriali: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero non essere finite qui le novità per la Nazionale. Dopo Roberto Mancini, anche Lele Oriali starebbe infatti pensando di dimettersi.

L’ex centrocampista e dirigente nerazzurro ha un contratto fino ai Mondiali del 2026, ma in queste ore sta riflettendo per capire se continuare o lasciare in anticipi l’azzurro. Una decisione definitiva è comunque attesa a breve.