Ismajli Lazio, pista abbandonata. Il club fa dietrofront per il difensore, ma solo per ora. Cosa è successo

Ismajli Lazio, abbandonata la pista che portava al difensore albanese. Dietrofront dalla Capitale, ma solo per ora. Il retroscena

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio si è tirato indietro dall’acquisto di Ardian Ismajli. Il difensore dell’Empoli era stato sondato nelle scorse settimane, ma non è tesserabile senza cessioni a causa della solita regola sugli under 22.

Ma la mossa potrebbe essere provvisoria, almeno fino alla prossima estate. Il giocatore andrà in scadenza con i toscani e nei prossimi mesi potrebbe rappresentare una ghiotta occasione a parametro zero.