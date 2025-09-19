Isaksen, riuscirà l'attaccante a ritornare al top con la Lazio? Spunta l'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, Petrucci: “Isaksen non al top. In attacco possibile chance per Cancellieri”

In vista del Derby della Capitale tra Lazio e Roma, il giornalista di Sky Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla possibile formazione biancoceleste e sullo stato fisico di alcuni giocatori chiave. Tra i temi principali, anche la condizione di Isaksen, ancora non al meglio, e l’eventuale utilizzo di Pedro a gara in corso.

Probabile formazione della Lazio: le novità verso il derby

Petrucci ha iniziato parlando delle condizioni di Rovella, centrocampista centrale sul quale Maurizio Sarri punta molto per garantire equilibrio e costruzione del gioco:

«Per Rovella c’è cauto ottimismo. Oggi tornerà ad allenarsi e capiremo se sarà disponibile per il derby. La sensazione è che possa essere convocato, poi toccherà a Sarri decidere se farlo partire dal primo minuto».

Nel caso in cui Rovella non dovesse essere titolare, Petrucci ha indicato alcune soluzioni alternative:

«Se dovesse giocare Cataldi, credo che potremmo vedere Dele-Bashiru dal primo minuto. Al contrario, con Rovella titolare, attenzione a Belahyane, che si candida seriamente per una maglia».

Isaksen ancora indietro, Cancellieri verso la titolarità

Uno dei punti focali dell’intervento è stato l’aggiornamento su Isaksen, l’esterno offensivo arrivato in estate per rafforzare il reparto avanzato. Secondo Petrucci, però, il danese non è ancora pronto per essere determinante nel derby:

«Isaksen non è ancora in condizione ottimale, deve anche recuperare qualche chilo. Non lo vedo dal primo minuto contro la Roma».

In sua assenza, potrebbe esserci spazio per Cancellieri sulla fascia, con Pedro pronto a entrare a gara in corso:

«Mi aspetto Cancellieri titolare. Pedro, vista la sua esperienza e il suo impatto, sarà probabilmente un’arma da sfruttare nella ripresa».

Il peso del derby per la Lazio

Petrucci ha concluso sottolineando l’importanza della sfida per la stagione della Lazio:

«Questo derby può segnare un punto di svolta, sia in positivo che in negativo. Da Formello arrivano segnali incoraggianti, ma c’è la consapevolezza che sarà un derby molto pesante sotto il profilo emotivo e sportivo».