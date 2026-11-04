Isaksen è pronto a sposare il progetto della Lazio, Lotito prepara un’offerta importante per il danese!

Rinnovo Isaksen Lazio, la società biancoceleste accelera per blindare il danese: pronto un aumento da 1,5 a 2,5 milioni di euro a stagione. Filtra ottimismo

La Lazio vuole costruire il proprio futuro partendo dai protagonisti di questo straordinario avvio di stagione. Tra le priorità della dirigenza biancoceleste c’è il rinnovo di Gustav Isaksen, uno dei giocatori sui quali il presidente Claudio Lotito intende puntare anche nei prossimi anni. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e mettere al sicuro il futuro dell’attaccante danese, evitando che la situazione contrattuale possa trasformarsi in un problema nei prossimi mesi.

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Lotito vuole evitare nuovi casi Gila e Romagnoli

La strategia della società capitolina appare chiara: intervenire con anticipo sui contratti dei calciatori considerati fondamentali per il progetto tecnico. Le vicende legate a Mario Gila e Alessio Romagnoli rappresentano situazioni che la dirigenza non vuole ritrovarsi a gestire nuovamente.

Proprio per questo motivo, i contatti con l’entourage di Gustav Isaksen stanno proseguendo. L’attaccante, attualmente legato alla Lazio fino al 30 giugno 2028, potrebbe diventare uno dei simboli della nuova politica societaria sui rinnovi.

Rinnovo Isaksen, sul tavolo un aumento da un milione di euro

L’aspetto economico rappresenta uno dei punti centrali della trattativa. Attualmente il danese percepisce circa 1,5 milioni di euro a stagione, mentre la proposta che il presidente Claudio Lotito starebbe preparando prevede un adeguamento fino a 2,5 milioni annui.

Un incremento significativo, pari a un milione di euro, che testimonia la volontà del club di riconoscere il valore del giocatore. Parallelamente, la scadenza contrattuale verrebbe spostata dal 2028 al 2031, garantendo alla Lazio una maggiore tutela sul proprio investimento.

Gattuso può contare su un giocatore sempre più importante

La volontà di blindare Isaksen si inserisce anche nel percorso di crescita intrapreso sotto la guida di Gennaro Gattuso. L’esterno offensivo ha conquistato un ruolo importante nelle rotazioni dell’allenatore, contribuendo con le proprie qualità tecniche e la capacità di incidere negli ultimi metri. La sua permanenza a lungo termine permetterebbe alla società di consolidare una delle certezze del reparto offensivo, dando continuità al lavoro avviato in questa stagione.

Contatti positivi: cresce la fiducia per la fumata bianca

Le interlocuzioni tra la dirigenza biancoceleste e i rappresentanti del calciatore starebbero procedendo in un clima positivo. Al momento la Lazio è fiduciosa di raggiungere un’intesa in tempi relativamente brevi.

Non risulta ancora definito un accordo definitivo, ma la volontà di proseguire insieme rappresenta una base importante per arrivare alla firma. Il rinnovo di Gustav Isaksen potrebbe così diventare uno dei primi tasselli della programmazione biancoceleste in vista delle prossime stagioni.