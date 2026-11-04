Il rinnovo di Gattuso è nei piani della Lazio, Lotito prepara la mossa per blindarlo! Spunta l’ipotesi adeguamento

Rinnovo Gattuso, il presidente Claudio Lotito valuta il futuro del tecnico dopo un avvio di stagione straordinario. Tutti i dettagli sul contratto e sull’ingaggio

La Lazio guarda tutti dall’alto in basso e in casa biancoceleste comincia a prendere forma una questione destinata a diventare centrale nei prossimi mesi: il rinnovo di Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese, protagonista di una partenza sorprendente nella stagione 2026/2027, è attualmente legato al club capitolino da un contratto di appena un anno. Una situazione particolare, soprattutto considerando il rendimento della squadra e il rapporto costruito con il presidente Claudio Lotito.

I numeri raccontano una realtà estremamente positiva: nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate di Serie A, con la Lazio capolista e tre punti di vantaggio sull’Inter. Risultati che potrebbero spingere la società ad anticipare le valutazioni sul futuro della panchina.

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Gattuso, il contratto contiene una clausola particolare

Il rapporto contrattuale tra Gattuso e la società biancoceleste presenta un elemento significativo. Sarebbe previsto un rinnovo automatico legato al raggiungimento del dodicesimo posto in classifica al termine del campionato. Una condizione che, alla luce dell’attuale posizione della Lazio, potrebbe rappresentare una garanzia per la continuità tecnica. Tuttavia, il possibile prolungamento non escluderebbe l’apertura di una trattativa per rivedere gli accordi economici.

Gattuso e il rapporto con Lotito che può fare la differenza

Uno degli aspetti che potrebbero favorire il dialogo è proprio l’intesa tra Lotito e Gattuso. Presidente e allenatore hanno costruito un rapporto basato sulla franchezza e sulla capacità di confrontarsi direttamente, caratteristiche che potrebbero facilitare un eventuale accordo.

Il tecnico ha saputo conquistare la fiducia dell’ambiente attraverso risultati, personalità e idee di gioco, valorizzando diversi elementi della rosa e dando alla squadra un’identità precisa. L’eventuale trattativa rappresenterebbe quindi anche un’occasione per consolidare un progetto sportivo che, almeno in questa prima parte della stagione, sta andando oltre le aspettative.

Possibile aumento dell’ingaggio: le cifre attuali

Un altro elemento destinato a entrare nelle valutazioni riguarda lo stipendio dell’allenatore. Attualmente Gattuso percepisce 1,2 milioni di euro a stagione, ai quali si aggiungono eventuali bonus. Una cifra che potrebbe essere rivista attraverso un adeguamento economico, anche in considerazione dei risultati raggiunti e del valore assunto dall’allenatore all’interno del progetto biancoceleste.

Rinnovo Gattuso, la società pensa alla continuità del progetto

La questione contrattuale potrebbe assumere un’importanza crescente qualora la Lazio continuasse a mantenersi nelle prime posizioni della classifica. Per Lotito, assicurarsi la permanenza di Gattuso significherebbe dare stabilità a un percorso tecnico che ha già prodotto risultati importanti. Per l’allenatore, invece, un nuovo accordo rappresenterebbe un riconoscimento del lavoro svolto dal suo arrivo nella Capitale.

I prossimi mesi potrebbero quindi essere decisivi per comprendere le intenzioni delle parti. Il rinnovo non è ancora definito, ma le condizioni per aprire un confronto sembrano esserci. E con una Lazio protagonista nella corsa ai vertici della Serie A, il futuro di Gattuso rischia di diventare uno degli argomenti più importanti dell’agenda biancoceleste.