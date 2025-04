Isaksen: «Il Bodo è stato migliore di noi in campo e il fatto che la partita potesse essere a rischio ci ha resi nervosi»

Isaksen, il calciatore danese esterna la sua delusione per la sconfitta di ieri rilasciando alcune sue considerazioni a fine partita

PAROLE – C’erano notizie che dicevano che la partita poteva essere a rischio, queste informazioni sono uscite sui giornali italiani. Non è una cosa a cui siamo abituati. Ci ha reso un po’ nervosi, ma non è una scusa. Sapevamo che c’era anche la possibilità di giocare. Il Bodo è stato migliore di noi, spero e credo che possiamo batterli in casa. Non è finita. Sono rimasto molto sorpreso da come giocano bene, i miei compagni di squadra mi hanno detto che loro qui si trovano a meraviglia, ma che fuori casa vanno in difficoltà